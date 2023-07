Vers un mardi à haut risque en Saône et Loire ?

Plusieurs spécialistes de la météorologie annoncent un mardi compliqué en Saône et Loire avec une activité orageuse qui s'annonce intense.

L'excellente page Facebook, Météo71-Saône et Loire, toujours très bien documentée, l'annonce depuis quelques jours. L'équipe anticipe un mardi qui pourrait s'avérer particulièrement compliqué. Il est prudent de suivre les recommandations pour cette journée particulière, en rangeant tout ce qui peut l'être, face à des rafales de vent potentiellement violentes. On vous tiendra informé de la suite mais il est plus prudent d'anticiper.