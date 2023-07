Librairie La Mandragore : le coup de coeur des libraires pour cet été

Côté roman, Laetitia conseille le livre bouleversant, très documenté et romanesque de Gaëlle Nohant ‘Le bureau d’éclaircissement des destins’ : « Irène est passionnée par son travail à l’ITS ( International Tracing Service) en Allemagne. Ce centre de documentation sur la Shoah, outre ses archives, est le gardien d’objets trouvés dans les camps. Parmi ceux-ci, Irène choisit un vieux Pierrot en tissu qu’elle tient à restituer aux descendants de son propriétaire. Commence alors une enquête qui s’avèrera longue et éprouvante comme dans ‘La femme révélée’. »

Côté jeunesse, Louise a eu un gros coup de coeur pour ‘ Une glace à la mer’ de Camille Osscini et Julien Arnal : « Et si nous vivions et imaginions un merveilleux moment à la mer ? Entre sables, iode, pirates, château et glaces, voilà une simple et magnifique journée comme on les aime ! »

Librairie La Mandragore, 3 rue des Tonneliers à Chalon-sur-Saône.

SBR