Canicule : Comment protéger mon chien ?

«Alors comment protéger mon chien avec ces fortes chaleurs ?»

Cette question est posée plusieurs fois par jour en ce moment à des spécialistes comme Fabien Brochiero, le gérant de l'entreprise de multiservices pour animaux Zanigo dont l'aide a été précieuse pour la rédaction de cet article. Pour y répondre, intéressons-nous dans un premier temps aux mécanismes de régulation de leur température corporelle. Ensuite, après avoir définir ce qu'est un «coup de chaleur» et décrit ses symptômes, nous verrons comment réagir s'il se produit et surtout comment éviter qu'il n'arrive à l'aide de quelques petites astuces très simples.

Contrairement à l'homme, le chien ne transpire pratiquement pas. En effet il possède très peu de glandes dites «sudoripares» dont le rôle est de produire de la sueur. Chez le chien, la majorité de ces glandes se situent autour des coussinets. Par conséquent, ce n'est pas par un mécanisme de transpiration que le chien va lutter contre la chaleur mais principalement par ce que l'on appelle l'halètement et qui correspond à une respiration rapide que le chien effectue la gueule ouverte et la langue pendante. Ainsi, plus il souhaitera diminuer sa température corporelle et plus la respiration augmentera et deviendra plus courte. De cette façon, il évacue de l'air chaud et humide puis inspire de l'air plus frais et plus sec.

Les vaisseaux sanguins vont aussi se dilater afin de diriger le sang vers les zones périphériques du corps et augmenter les pertes de chaleurs. Il est possible de remarquer cette dilatation des vaisseaux par une couleur plus rosée au niveau des muqueuses par exemple.

En plus de ces modifications physiologiques, le chien adoptera aussi des modifications comportementales comme la recherche d'un endroit plus frais, une diminution des actions produisant de la chaleur comme l'alimentation par exemple (la digestion est un processus qui produit une grande quantité de chaleur) et une diminution de son activité physique. En plus de cela, il va aussi privilégier les postures dite «étalées» afin d'augmenter la surface de contact avec le sol et par conséquent augmenter les pertes de chaleur.

Cependant en cas d'excès de chaleur, le chien n’arrivera plus à contrôler sa température corporelle qui va alors grimper et conduira à ce que l'on appelle le «coup de chaleur».

C'est quoi au juste le coup de chaleur ?

Ce «coup de chaleur» correspond donc à une augmentation de la température corporelle au dessus de 41°C sachant que la température normale moyenne d'un chien ou d'un chat est de 38.5 °C.

Le premier symptôme à apparaitre est une augmentation de la fréquence respiratoire appelée aussi polypnée (c'est ce qu'il fait par l'halètement). Nous pourrons aussi observer une hyperthermie supérieure à 41 °C, une anomalie respiratoire appelée aussi dyspnée (respiration difficile/pénible/modification de la fréquence respiratoire), une augmentation du rythme cardiaque (tachycardie). Le coup de chaleur peut aussi évoluer et entraîner une hyper salivation, des muqueuses cyanosées (elles deviennent bleutées), des tremblements, convulsions qui peuvent aller jusqu'au coma voire la mort de l’animal. Ains, le coup de chaleur est considéré comme une urgence vétérinaire.

En cas de doute, n'hésitez donc pas à consulter immédiatement votre vétérinaire.

Et les chats ? Peuvent-ils aussi être victimes de coup de chaleur ?

Effectivement, il est admis que les coups de chaleur sont plus fréquents chez le chien que chez le chat. Mais comme pour le chiens, le chat possède peu de glandes sudoripares qui sont, elles aussi, essentiellement situées sous les coussinets. La transpiration n'étant donc pas le principal mécanisme de diminution de la température chez le chat. Il adaptera très facilement son comportement en conséquence. Il halètera, se toilettera plus souvent ce qui aura comme conséquences d’aérer le poil et de l’humidifier avec sa salive. Il recherchera aussi des endroits ombragé, plus frais et diminuera grandement son activité physique.

Cependant, même s'il semble moins sensible à la chaleur que le chien, le risque de coup de chaleur existe aussi chez le chat avec les symptômes qui ressemblent à ceux que l'on a décrit chez le chien. Il halète, sa respiration accélère, il salive beaucoup, ses muqueuses peuvent cyanosées. Il pourra avoir tendance à s'agiter avec une fréquence cardiaque qui augmente, pourra ensuite sembler abattu voir prostré et des tremblements pourront ensuite apparaitre ainsi que des convulsions à partir desquels la mort peux survenir rapidement. Tout comme chez le chien il faut considérer le coup de chaleur chez le chat comme une urgence vétérinaire.

Certains chiens et chats peuvent-ils avoir plus de risques que les autres ?

Oui, en effet, certains chiens et chats sont plus sensibles que d'autres. Du point de vue morphologique, par exemple, c'est le cas des brachycéphales (face aplatie) type bouledogue, carlin ou encore le persan chez les chats.

Il peut être aussi intéressant d'évoquer la couleur de la robe qui peut avoir son impact, en effet la couleur noire a davantage tendance à capter le soleil.

Enfin, certaines pathologies peuvent prédisposer votre animal au coup de chaleur, c'est le cas des chiens ou chats insuffisants cardiaques, insuffisants respiratoires, de même que pour les animaux obèses ou âgés.

Que faire en cas de coup de chaleur ?

Chez le chat :

La priorité est de faire baisser sa température corporelle, mais attention à ne surtout pas le faire trop rapidement pour éviter le choc thermique qui peut être mortel.

Le placer sans attendre dans un endroit frais, le faire boire sans le forcer et lui passer un linge mouillé sur ses pattes afin de les humidifier. Éventuellement mais sans trop insister, lui passer rapidement ce linge sur le corps mais gare au choc thermique !

Préparer sa caisse de transport en y plaçant en son fond une serviette légèrement humide, appeler le vétérinaire et s'y rendre immédiatement car il s’agit d'une urgence.

Chez le chien :

La conduite à tenir est quasi la même, et les risques de choc thermique sont similaires.

Le placer dans un endroit frais, lui passer un linge humide sur les pattes, et sur le corps. Appeler immédiatement le vétérinaire qui vous donnera ses consignes dont probablement celle de l'emmener immédiatement du fait que ce soit une urgence vétérinaire.

Prévention

Quelques petites astuces qui pour certaines relèvent simplement du bon sens afin de prévenir les coups de chaleur :

➤ Éviter les activités physiques telles que les balades pendant les heures les plus chaudes de la journée, c'est-à-dire entre 12 heures et 16 heures.

➤ Le rafraîchir régulièrement avec un brumisateur par exemple.

➤ Vous pouvez utiliser des tapis rafraichissants ou tout simplement une serviette humide, voire même des gilets rafraîchissants…

➤ Lui mettre à disposition un petit point d'eau, il existe des petites piscines pour chiens ou chats...

➤ Le brosser régulièrement afin de retirer le surplus de poils. Un brossage quotidien aura en plus la vertu d'identifier d'éventuels parasites (tiques…) ou encore la présence d'épillets…

➤ Enfin ce dernier point paraît tellement évident mais compte tenue du nombre de cas observé chaque année, il est important de l'aborder : Ne jamais laisser un chien enfermé dans une voiture ! En effet, en seulement quelques minutes la température peut grimper si rapidement qu’il constitue un danger vital pour l'animal. Nombreux tableaux dans la littérature font état de la température de l'habitacle d'un véhicule en fonction de la température extérieure et du temps. Pour ne donner qu'un seul exemple, pour une température extérieure de 30 °C, en seulement 10 minutes la température à l'intérieur du véhicule peut atteindre en fonction de l'ensoleillement jusqu’à presque 40°C et dépasser les 50 °C au bout de 30 minutes…

De nombreuses autres petites astuces existent permettant néanmoins de passer des moments agréables de partage avec son animal, n'hésitez pas à échanger vos expériences et petites astuces personnel en commentaires.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati avec l'aimable collaboration de Fabien Brochiero