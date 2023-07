La Boutique de la Ressourcerie ouvre ses portes à Chagny

Une ressourcerie est un lieu où sont accueillis tous les objets dont leurs propriétaires n’ont plus besoin. L’objectif est de donner une seconde vie aux objets à travers le réemploi afin de contribuer à la protection de l’environnement et au développement de l’emploi local.

Quelles sortes d’objets et pourquoi ?

Les vêtements trop petits, la roman que l’on ne veut plus lire, la vaisselle inutilisée qui encombre les placards ou le meuble qui ne correspond plus à la décoration du moment, etc .. Tous ces objets sont collectés lors d’apport volontaires aux ateliers de l’Association : soit à la déchetterie du SIRTOM de Chagny ou encore en allant chez l’habitant pour effectuer un débarras sur rendez-vous.

Les techniciens du Réemploi se chargent ensuite de trier, tester, nettoyer et remettre en état tous ces objets avant de les valoriser pour les mettre au magasin de la ressourcerie.

L’Association ALCG ?

L’Association de Lutte Contre le Gaspillage ( ALCG) est implantée sur 8 sites dans le bassin du Jura et de la Saône et Loire. Depuis 1978 elle contribue à l’économie des ressources de la planète grâce à ses activités de réemploi et de recyclage. En utilisant la ressourcerie comme support d’activité, son dispositif permet également d’organiser des parcours individualisés vers l’emploi.

JC Reynaud



Infos pratiques

La Ressourcerie

Magasin de réemploi

7 rue de l’Artichaut

71150. Chagny

Ouvert :

Mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h30

Samedi de 9h à 12h30

Les Ateliers

Dépôt des dons d’objets

9100 rue des Binelles

71150. Chagny

Ouvert :

Mardi et jeudi de 9h à 12H et de 13h30 à 17h