Retour sur le festival Bodeg’Arts et les 20 ans de la Banda Desperados. (1)

Une salle surchauffée, dans une même liesse, acclamait les musiciens et en redemandait encore, de la musique bien sûr. En plus des trois premières formations qui avaient déjà animé l’après-midi, le PC Brass Band est venu compléter le registre musical avec un style plus New Orléans.

Cette soirée allait de surprise en surprise, avec pour commencer, la récompense de tous les présidents successifs à la tête du groupe. Un moment émouvant pour tous, présidents, musiciens, convives que cette remise des médailles aux différents présidents :