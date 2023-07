Enedis en Bourgogne et ses partenaires mobilisés suite aux épisodes orageux

Après un épisode orageux de grande ampleur qui a traversé le Centre et l’Est de la France dans la nuit du 11 au 12 juillet et qui a provoqué des dégâts sur le réseau de distribution d’électricité, la Direction Régionale d’Enedis en Bourgogne et ses entreprises partenaires se sont mobilisées pour réalimenter les clients.

Au plus fort de cet événement, 6 000 clients ont été privés d’électricité sur les départements de la Côte- d’Or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne. Les vents violents, qui ont atteint 100 et 120 km/h, et les fortes chutes de grêle qui ont touché la Bourgogne ont notamment provoqué des ruptures de fils électriques et de poteaux.

Ce mercredi 12 juillet, à 13 heures, grâce à la mobilisation des techniciens d’Enedis, une majorité de nos clients privés d’électricité ont pu être réalimentés.

Les 1 300 foyers encore privés d’électricité cet après-midi se répartissent comme suit :

- 650 en Côte-D’Or ;

- 650 en Saône-et-Loire.

Actuellement, ce sont plus de 150 agents d’Enedis en Bourgogne, entraînés à la gestion d’aléas climatiques, qui sont mobilisés sur le terrain pour procéder aux réparations nécessaires. Des groupes électrogènes ont été acheminés sur les différents chantiers afin de rétablir au plus vite les foyers sans électricité.

L’objectif d’Enedis est un retour à la normale aujourd’hui dans la journée.