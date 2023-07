Librairie Hero Manga : le coup de coeur des libraires pour cet été

Un polar psychologique et un petit moment nostalgie :

Si Wendy présente les conseils de lecture pour cette période estivale, l’un des deux titres tient particulièrement à cœur à Maxime. Il s’agit d’une histoire courte en 2 tomes : ‘Mon mari dort dans le congélateur’ de Misaki Yazuki, dessins de Hyaku Takara aux éditions Akata et qui raconte « l’histoire d’un couple marié jeune et usé par les années de mariage. Quand le mari vient à perdre son emploi, celui-ci passe sa journée à jouer aux jeux vidéo, devient violent… au point qu’un jour, elle décide de le tuer et conserve son cadavre dans le congélateur. Une nouvelle vie est sur le point de s’offrir à elle sauf que… Le lendemain matin, son mari évolue comme si de rien n’était dans la maison et vérification faite, le cadavre git toujours dans le congélateur. Qui est ce double ? Pourquoi y en a t-il deux ? », nous explique Maxime, avant d’ajouter : « C’est très bien écrit, la fin est incroyable ! C’est à ce demander si ce n’est pas tiré d’une histoire vraie… C’est un polar psychologique bien mené que je conseille particulièrement aux 25-50 ans qui souhaitent découvrir le manga ».

Pour le second choix, Wendy et Maxime conseillent le light novel 'Lucile, amour et rock 'n roll' sorti en 3 tomes et illustré par Kaoru Tada. On y retrouve toute l’histoire de Lucile et toute sa « clique » pour un petit moment de nostalgie.

Hero Manga, 2 rue Au Change, à Chalon-sur-Saône.

SBR