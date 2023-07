CARNET ROSE - Bienvenue à clémentine

Clémentine PASCAL est née le 7 juillet à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le troisième enfant après Ninon, 14 ans, et JUles 8 ans et demi, de Florence JACQUES et de Clément PASCAL.La maman est préparatrice en pharmacie et le papa est responsable maintenance. La petite famille réside à Saint-Loup de Varennes.