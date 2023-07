Fêtez le 14 Juillet à la Roseraie en musique : concert des Monkey Five au restaurant Les Voiles de Saône !

Un lieu exceptionnel pour un évènement exceptionnel

Niché dans l’écrin de verdure en bord de rivière, Les Voiles de Saône et toute son équipe ont concocté une soirée spéciale 14 Juillet : un concert des Monkey Five à partir de 20 h 30 et, le petit plus : le feu d’artifice de Chalon sera visible depuis le site.

Retenez votre soirée de vendredi !



Publirédactionnel

Restaurant Les Voiles de Saône

Prairie Saint-Nicolas

71380 Châtenoy-en-Bresse

