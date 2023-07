Le Givry Starlett Club termine l'année de la plus belle des manières

Le traditionnel gala de fin d'année du Givry Starlett Club s'est tenu à la salle Marcel Sembat à Chalon sur Saône. Deux soirées jouées à guichets fermées avec 3h de spectacle chaque soir. 26 chorégraphjies imaginées par les coachs du club et réalisées par près de 130 jeunes filles et garçons âgées de 5 à 30 ont assuré le spectacle. Sans oublier le groupe des mamans et le très attendu groupe des papas pour le plus grand plaisir des spectacteurs.

Après la pause estivale, le GSC sera de retour pour la Fête de la vigne à Givry avec le défilé des équipes grande minime et petite junior championne de france pompons 2023 et un spectacle de danse. A noter également la participation au forum des associations à Givry afin de faire découvrir le club à d'éventuelles nouvelles recrues samedi matin 9 septembre.



crédit photo lilou photographie