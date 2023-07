Librairie Develay : le coup de coeur des libraires pour cet été

Découvrez le choix de Marie-Paule et de Jean-Noël

Coup de coeur commun pour Marie-Paul et Jean-Noël concernant 'Les mangeurs de nuit' de Marie Charrel : " Envoûtant, émouvant, mystère et nature." Ce livre, "une vraie découverte" nous est vivement recommandé pour cet été !

Et pour ceux qui aiment les polars et les thrillers, Jean-Noël nous recommande :

- 'Boccanera' de Michèle Pedinielli, "une belle découverte que ce polar avec une héroïne récurrente, détective privée forte en caractère, dont on suit les pérégrinations à Nice avec plaisir. On a qu'une hâte en refermant ce livre, lire les suivants pour retrouver Boccarena !"

- 'Précipice' de Céline Denjean, "Thriller parfaitement mené où l 'on navigue a vu entre passé et présent. On comprend vite qu'un événement lié au passé est à l'origine de terribles actes de vengeance".

Librairie Develay, 1 place Général de Gaulle, Chalon-sur-Saône.

SBR