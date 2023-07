ORAGES - Nouvelle vigilance orange pour la Saône et Loire

Nouvelle vigilance déclenchée par les services de météorologie. La Saône et Loire est placée en vigilance orange aux orages et en jaune pour les pluies.

Les intempéries devraient se renforcer au fil des heures sur le département. Des coups de tonnerre violents devraient retentir ici ou là.

Communiqué du bureau de la sécurité civile

Samedi après-midi, des orages se forment principalement sur l'est de la Bourgogne (du Mâconnais au Dijonnais) ainsi que sur une moitié ouest de la Franche-Comté (Jura, Doubs, Haute-Saône). Ces orages ne sont pas généralisés mais ils peuvent se montrer particulièrement actifs dans les secteurs de plaine les plus peuplés et le long des axes autoroutiers très fréquentés durant cette journée de chassé-croisé estival.

Les phénomènes les plus violents occasionnent :

- une forte activité électrique,

- des précipitations intenses sur de courtes durées pouvant déverser localement 30 à 40 mm en moins d'une heure,

- des rafales de vent entre 60 et 80 km/h très localement 90 à 100 km/h,

- des chutes de grêle (grêlons de quelques cm).

En soirée, les orages évoluent vers des précipitations soutenues, plus étendues et plus durables touchant des secteurs potentiellement fragilisés par les phénomènes violents de l'après-midi. Ces fortes pluies peuvent durer plusieurs heures et provoquer des accumulations d'eau. Les pluies ne faiblissent qu'en deuxième partie de nuit de samedi à dimanche.

.../...

Sur l'ensemble de l'épisode, en moins de 12h, on attend en moyenne 20 à 40 mm sur une zone assez étendue englobant les préfectures des 5 départements placés en vigilance orange, ainsi que les secteurs ruraux attenants. Localement 50 à 60 mm ne sont pas exclus.

La page Facebook Météo 71 détaille particulièrement bien l'épisode du jour et son évolution.