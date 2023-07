15 voiliers sur la Saône !

10 habitables et 5 dériveurs au départ de la régate dans un vent agréable et sous un soleil radieux . Au terme des 3 manches, Christopher Poillot, dans la catégorie dériveurs, Paul Adida, dans la catégorie habitables, ont été les plus rapides.

La coupe leur fut remise par monsieur le maire, Gilles Platret en présence de Bruno Rochette, Thierry Thévenet, président de l’OMS et de Jean-Luc Durand, vice président.

Les excellents résultats de Léo Borey sur le circuit régional lui ont permis d’être sélectionné pour les championnats de France espoirs sur laser à La Rochelle le 19 août prochain.

11 jeunes ont participé au stage dériveur de juillet sous la houlette des moniteurs Carlos et Olivier.

Prochain stage dériveurs jeunes Du 7 au 11 août 2023