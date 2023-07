Pour Chalon dans la Rue, l'été sera au rendez-vous

Plus de 12 000 personnes présentes au feu d’artifice à Chalon-sur-Saône

Fermeture définitive de la boutique de prêt-à-porter hommes, femmes et enfants Armor-Lux à Chalon-sur-Saône

Plus de 2000 visiteurs au Bal des sapeurs-pompiers de Chalon-sur-Saône

ORAGES - Nouvelle vigilance orange pour la Saône et Loire

Un hommage rendu, à Chalon-sur-Saône, aux victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français

Coralie Charroud et Florent Sarah, fondateurs de la marque de puériculture ‘Les petits flocons’ s’engagent dans la lutte contre les cancers pédiatriques et dans la valorisation du savoir-faire français avec un ‘coffret naissance durable et engagé’