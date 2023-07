Retour sur le festival Bodeg’Arts et les 20 ans de la Banda Desperados. (2)

En fin de matinée un apéritif musical en présence de Vincent Bergeret maire de la ville, de conseillers fidèles à la banda, des exposants…

Chacun des membres de la banda et des bénévoles avait un rôle bien précis : bar, barbecue, guide des groupes musicaux…

Les groupes ont réalisé leurs prestations sur le terrain Guénot entre les stands des producteurs, c’était une très bonne vitrine pour les formations musicales et pour les producteurs et artisans. Seuls le groupe "Psyc&Délices" de Châtenoy et la chorale Do Mi Sol ont fait leur tour de chants dans la salle des fêtes.

Les bénévoles de l’amicale pour le don de sang de Châtenoy et l’EFS, représenté par Anne-Clémence Guillot, ont fait la promotion du don de sang.

Cette année pas d’orage en vue mais un micro climat artificiel pour se rafraichir.

Sur le terrain un château gonflable pour les grands enfants, un plus petit pour les bambins et un jeu de pêche aux canards ont ravi les plus jeunes. Le cactus spécial photos, emblème de la banda permettait aux visiteurs de faire des autoportraits. Rio pourra même accrocher son portrait dans sa niche en souvenir de son après-midi de fête.