Qui dit mieux ?

La satisfaction d'Aurélie et Christophe

Pour une première, c'est une belle réussite ! Christophe et Aurélie, fidèles d'info-chalon.com, du côté de Serrigny en bresse sont passés pour la première fois du côté des jardiniers amateurs, produisant leurs propres légumes. Et quelle surprise nous a confié Aurélie, toute contente de voir la récolte notamment cette Coeur de Boeuf de plus de 2 kilos... comme quoi la Bresse fait naître de belles réussites !