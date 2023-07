"Encore trois suicidaires sur SaôneOr" déplore un fidèle d'info-chalon.com

"Je me permets de vous faire ce petit mot car ce matin (~5h ), j'ai compté encore 3 suicidaires dans la zone de Saoneor de Chalon. Et oui, 2 trottinettes sans lumière et sans gilet réfléchissant vers 5h, il fait toujours nuit noire ! dont un qui ne tenait son guidon que d'une main car il fumait

Puis derrière Sobotram, un vélo également sans lumière qui roule au milieu de la route...

On voit souvent des trottinettes prendre la bande d'arrêt d'urgence de Fragnes comme une piste cyclable.



Je pense également qu'un rappel ou / et un dossier pour l'utilisation des clignotants serait plus qu'utile à beaucoup.

Comme la bonne utilisation = en anticipant, avant de freiner ou avant de changer de voie et les rond-points ? ...

Stéphane