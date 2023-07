Chantier international de jeunes bénévoles au château de Châteauneuf

Cette collaboration est née de la volonté de la Fédération régionale Rempart de renforcer la dimension internationale de ses chantiers de bénévoles, en lien avec les partenariats internationaux de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Ce chantier rassemblera ainsi douze jeunes originaires des quatre régions (trois par région). Ils seront encadrés par des animateurs et experts de la Fédération Rempart. L’objectif est de réaliser sur le site du château de Châteauneuf actuellement en plein travaux, une œuvre collective en pierres sèches, « Land Art », symbolisant ce partenariat.

Les jeunes seront initiés à deux techniques : pierre sèche, assemblage de pierres au sol et atelier de bas-reliefs pour symboliser une fresque en référence à l’Europe.

Au-delà de l’apprentissage d’une technique, ce chantier permettra aux jeunes des quatre régions de se rencontrer, de partager leur culture et d’échanger autour d’un projet commun de valorisation du patrimoine.

L’œuvre sera visible depuis le seul accès du château, son pont dormant.

Le rendu final sera présenté lors du 20e anniversaire de la convention quadripartite en Bourgogne-Franche- Comté, les 5 et 6 octobre prochains en présence des Président(e)s des quatre Régions afin de célébrer officiellement l’anniversaire du partenariat.

La Région Bourgogne-Franche-Comté, le Land de Rhénanie-Palatinat (Allemagne), la Région de Bohême centrale (République tchèque) et la Voïvodie d’Opole (Pologne) sont liées par un partenariat quadripartite depuis 2003. La « Convention Quadripartite » est particulièrement active dans les secteurs de l’éducation et de la jeunesse.

Le Château de Châteauneuf

Propriété de la Région Bourgogne-Franche-Comté depuis 2008, le château de Châteauneuf est le 3e château le plus visité dans la région avec plus de 50 000 visiteurs chaque année.

La collectivité en assure le développement touristique et culturel, la conservation, la restauration, l’entretien et la gestion, dans le cadre d’un projet scientifique et culturel ambitieux.

Une nouvelle phase de travaux ambitieuse et respectueuse de l’environnement, la plus importante depuis son transfert en 2008 à la Région, s’est ouverte en 2022 permettant de révéler aux visiteurs nombre d’espaces qui demeuraient inaccessibles.

La Région Bourgogne-Franche-Comté ambitionne de faire de ce joyau de l’architecture médiévale un lieu emblématique de son patrimoine régional.