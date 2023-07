Le Festival des 30 Heures du Jeu, en famille ou entre geeks passionnés

À défaut de piquer une tête dans sa piscine pour échapper à l'air suffocant de ce début d'été, il était possible de plonger dans le monde du jeu de société à la salle des fêtes de Givry. Info-Chalon en a testé quelques-uns pour vous.

Coup d'envoi pour un marathon, non pas des vins mais des cartes, figurines et autres amusements, dans un univers très fantasy et science-fiction mais aussi avec un touche historico-militaire, de gestion de cité ou même de sport. De quoi donner des idées pour les longues soirées de l'hiver prochain.

Divers ateliers étaient proposés au quartier Oppenheim, certains sur inscription préalable, que ce soit au restaurant scolaire ou à la salle multi-activités, transformés en Arène, en Arcade, en Donjon ou encore en Île aux Enfants. Au « Par Toutaquiz », animé par une guerrière gauloise chevelue, il fallait par exemple trouver quinze créatures magiques d'Harry Potter.

Mais l'essentiel se trouvait à la salle des fêtes même, qui n'a fermé ni les yeux ni les portes de la nuit, juste avant le récital de la jeune Yara, de retour à la Halle Ronde. Le public venu en nombre a ainsi pu découvrir un vaste choix de jeux parmi les mille nouveautés qui sortent chaque année rien qu'en France.

De 30 secondes à 30 minutes, entre stratégie et hasard

Parmi ceux-ci, certains sont créés par des habitants de la région, comme « Cunégonde ou la Haine du Cheval ». Ce dérivé du jeu de l'oie est publié par les Frères Baudrand mais a été conçu et dessiné par leur fille et nièce Helena pendant le premier confinement, alors qu'elle n'était qu'en CP. Le but, incarner un chevalier et sauver la princesse du mage noir en évitant pièges et duels.

Un peu plus loin, le « Tape l'Étape », on ne peut plus dans l'actualité cycliste puisque de trois à six joueurs doivent, à la manière d'un solitaire, se défaire de leurs cartes bleues, jaunes et rouges sur des épreuves de plaine, de montagne ou de descente. Vous êtes coincé ? N'hésitez pas à prendre une dose de vitamines en échangeant une carte avec un adversaire… avant de lui faire le coup de la crevaison !

Quant aux autres jeux, ils étaient proposés à l'essai voire à l'achat par différentes associations et boutiques spécialisées, telles Chalon et Dragon ou bien L'En-Jeu, situé au 26 de la rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône. Enfin, pour les fans de modélisme, petits et grands pouvaient s'initier sur la scène à la peinture acrylique sur figurine.