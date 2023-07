ORAGES - La Saône et Loire en vigilance jaune

Un nouveau front orageux va frapper une grande partie de l'Est de la région Rhône-Alpes.

Météo France prévoit une nouvelle épisode orageux qui concerne la partie sud de la Saône et loire. Ce sont neuf départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance Orange aux orages à partir de ce lundi, dès minuit ou 3h du matin selon les départements. Les départements concernés sont l'Ardèche, la Drôme, la Haute-Loire, la Loire, l'Isère, l'Ain, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. La Saône et Loire est en vigilance jaune aux orages. Mais la prudence est de mise dans sa partie sud ce lundi notamment.