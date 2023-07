Vous allez trembler avec le chalonnais Lionel Boulet !

L’auteur, toujours là où on ne l’attend pas, publie ‘Le manoir des histoires étranges et mystérieuses’. Interview…

Après un remarquable et très complet ouvrage ‘Itinéraire d’un collectionneur : Bruce Lee et moi - Autobiographie et Photo Book’ et un roman très noir ‘Sarah : les larmes du Corbeau’, nous retrouvons l’auteur-éditeur chalonnais avec un recueil de témoignages d’histoires étranges et mystérieuses qui vont vous faire frissonner ; doté d’une actualité foisonnante, parait également un livre jeunesse ‘L’étoile de Lucas‘ dont on vous parlera plus tard sur info-chalon.

Concernant ‘Le manoir des histoires étranges et mystérieuses’, comment avez-vous eu accès à toutes ces histoires et comment les avez-vous sélectionnées ?

C'est un long travail de recherche sur le Web, d'articles de journaux, d'archives, de témoins et de conteurs, ainsi que de nombreux contacts à travers le monde (dont certains témoignages d'amis, famille ou encore de personnes qui me suivent sur mes réseaux sociaux liés à ma passion de collectionneur de Bruce Lee). Sans oublier mon histoire personnelle, celle qui allait commencer à me faire vivre quelque chose d'étrange, qui se poursuit aujourd'hui encore.

Pour la sélection des histoires, je me suis tiré les cheveux ; pour un chauve c'est le comble (rires). J'avais plus de 100 histoires au départ, mais il a fallu trier les meilleures et les mettre dans le bon ordre. Ce qui n'a pas facilité la mise en page… D'ailleurs, si des personnes veulent me raconter leurs expériences étranges, je me ferai un plaisir de les écouter et pourquoi pas les intégrer dans un prochain tome, si le premier plaît. Pour cela, merci de me contacter via mes réseaux sociaux.

Pourquoi et pour qui avez-vous choisi de mettre en lumière ces histoires extraordinaires ?

Déjà un peu pour moi, maintenant que je comprends un peu mieux ce "monde mystérieux" et pour tous ceux et toutes celles qui ont peur de passer pour des fous en racontant leur histoire. C'est d'ailleurs pour cela que les témoignages restent anonymes. C'est un sujet qui intéresse ou interpelle les gens, par curiosité d'un monde méconnu ou pour se rassurer et se dire qu'ils ne sont pas seuls à vivre ce genre de choses.

Ce sont des histoires un peu à la Pierre Bellemare…

Oui c'est pas faux, d'une certaine manière. D'une part, j'ai mon vécu. D'autre part, j'ai été bercé par les séries TV telles les Contes de la crypte, X-files ainsi que les émissions comme Mystères, les enquêtes extraordinaires, etc… Tout ça m'a poussé inconsciemment à vouloir comprendre ce qui m'arrivait depuis ma plus tendre enfance.

Parfois c’est vous qui racontez, parfois c’est la personne elle-même qui raconte. Pourquoi avoir opté pour ce choix, au niveau de la narration ?

J'ai longtemps hésité, mais à force de retourner les phrases, je me suis rendu compte que certaines étaient plus percutantes à la première personne, et d'autres, au contraire, avaient besoin d'être racontées. Je me suis même permis sur 3 ou 4 histoires de les développer parce qu'elles manquaient de détails et de "punch". Le plus drôle, c'est que l'histoire qui m'a donné le plus de fils à retordre, c'est la mienne. L'écrire, c'était déjà pas évident, mais en plus, à la troisième personne, c'était vraiment galère (rires).

Qui sont les personnes qui racontent ? Cela semble être le plus souvent des personnages féminins. Y a-t-il un profil type ?

Comme j'ai dit précédemment, il y a eu beaucoup de monde. Il faut savoir que les enfants ressentent plus facilement certaines choses. C'est peut-être dû à leur innocence et au fait qu'ils n'ont pas encore leurs blocages d'adulte. Après, je pense que les femmes se livrent facilement. Les hommes ne veulent pas que leur peur ou leur incompréhension touchent leur virilité à cause, entre autres, de cet ancestral endoctrinement de la société qui dit qu'un homme ne doit ni pleurer, ni avoir peur… et préfèrent garder ça pour eux. Tout le monde a vécu une expérience dite paranormale. J'en suis persuadé. J'ai souvent eu l'occasion de parler à des gens, dont certains très terre à terre, qui m'ont avoué eux aussi avoir déjà ressenti des choses étranges, mais n'osent pas encore en parler ouvertement.

Beaucoup de ces histoires se passent aux États-Unis, est-ce parce qu’il y a une plus forte activité paranormale là-bas ou bien parce que c’est moins tabou qu’ici ?

Il y a effectivement une partie aux États-Unis, mais ce n'est qu'une trentaine d'histoires sur les 100. C'est vrai que là-bas, c'est moins tabou que chez nous. Mais mon livre fait le tour du monde. Les histoires et témoignages viennent de tous les continents : de toute l'Europe, en passant par l'Amérique Latine, les Îles du Pacifique, l'Australie ou encore le Moyen-Orient et même le Japon…

Il y a, également, des éléments récurrents dans ces témoignages, notamment l’apparition d’une forme humanoïde sans visage. Avez-vous une théorie sur ces étranges et parfois traumatisantes expériences que vivent certaines personnes et précisément sur ces apparitions ?

Il n'y a pas que ça dans le livre et heureusement (rires). Ayant vécu et encore aujourd'hui, des choses étranges, il faut arriver à faire la part des choses entre le subconscient ET le fait de vivre VRAIMENT des expériences paranormales. Si je parle pour moi, je peux vous assurer qu'il y a des trucs vraiment bizarres que l'être humain peut "voir et recevoir". Cela peut être pour certaines personnes des visions, des ressentis, des contacts, etc… de différentes façons, dont les formes humanoïdes sans visage que vous citez. Mais les expériences sont tellement nombreuses et variées qu'il est difficile de les expliquer ici en quelques mots. Mais celles et ceux qui ont déjà vécu de telles expériences savent de quoi je parle. Comme on dit, il faut le vivre pour y croire. Mais une fois que cela arrive, c'est quelquefois traumatisant. Mais parfois, c'est aussi bénéfique.

Nous apprenons, au fil de la lecture, qu’il existe également des EMI négatives…

Les EMI (expériences de mort imminente) sont plus souvent des EMI positives. Généralement, les expérienceurs – comme sont nommés ceux qui ont vécu ces états entre la vie et la mort – racontent avoir rencontré des proches ou quelque chose de pur, de serein… Mais, il arrive que certaines personnes racontent avoir vécu un calvaire durant une EMI négative. Ceci n'a rien d'agréable, bien au contraire. L'enfer, le feu, la souffrance… font partie du décor diabolique dans lequel ils se retrouvent. Lors de séances de réanimation, ils ont exprimé leur détresse et leur terreur de devoir y retourner. Le seul point commun entre une EMI positive et négative est que les expérienceurs changent radicalement de vie après, soit pour ne faire que le bien, soit pour sombrer dans la folie.

Pour les lecteurs qui ne vous connaissent pas encore, quel est le fil qui relie tous vos ouvrages ?

Je vais faire que vous citer : "Je suis là où on ne m'attend pas." Je suis encore un jeune auteur éditeur de 44 ans (rires) qui écrit depuis quelques années seulement. Mes ouvrages, dont certains sont traduits à l'international et soutenus par des personnalités, sont divers et variés. Ils ont tous une part de moi. Que ce soit mon autobiographie à travers ma passion, ma nouvelle d'un genre thriller dramatique avec un soupçon d'amour et de fantastique, ou encore mon livre jeunesse (on en reparlera plus tard)… Une partie de ma vie est toujours présente. Je laisse d'ailleurs le soin aux lecteurs de trouver quelle est la mienne parmi les 100 histoires de : ‘Le manoir des histoires étranges et mystérieuses’.

Le lecteur a une surprise à la fin de ce livre…

Chuuuttt, n'en disons pas trop (rires). Effectivement, il y a une "surprise" à la fin du livre. La preuve, avec cet interview. Auriez-vous peur qu'il vous arrive quelque chose ? (rires). Ce n'est pas pour rien que je dis : Quand vous aurez ouvert ce livre, il sera déjà trop tard.

SBR

Les livres de Lionel Boulet sont disponibles sur Amazon. Pour suivre l'activité de l'auteur : https://lionelboulet.wixsite.com/auteur

Si vous voulez rencontrer Lionel Boulet, il sera en séance de dédicaces :

- Samedi 12 août 2023 de 8h à 12h30 au magasin Vival Saint Peray (Près de Valence), 10 place de la Mairie.

- Samedi 9 et dimanche 10 septembre 2023 de 10h à 18h pour la 3ème édition "Le Cloître des livres", 8A place du Cloître à Chalon sur Saône.

- Samedi 7 octobre 2023 de 9h30 à 18h au magasin E.Leclerc Louhans, 92 rue des Bordes.