Cérémonie de remerciements aux services investis dans l'organisation et le déroulement de la 36ème édition du Festival Chalon dans la Rue

Lundi, à 11 heures, dans les jardins du Carmel à Chalon-sur-Saône, en présence de plus de 100 personnes, se tenait la cérémonie de remerciements aux services investis dans l'organisation et le déroulement du Festival « Chalon dans la Rue » qui s’est déroulé du 19 au 23 juillet 2023.

C’est devant une assistance nombreuse composée d’autorités civiles et militaires, des différents Directeurs des services, des partenaires du festival, des employés de la Ville de Chalon et du Grand Chalon, de l’équipe complète du festival Chalon Dans la Rue … que cet événement s’est déroulé.

Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône a tenu à saluer l’investissement de toutes celles et ceux qui se sont investis sur l’organisation lors de cette 36e édition de ce festival et féliciter Nathalie Cixous, Directrice du festival Chalon dans la Rue et directrice du Centre National des Arts de la Rue, accompagnée de toute son équipe, pour la réussite de cette édition.

Une cérémonie qui s’est déroulée en présence d’Olivier Tainturier, Sous-préfet de l’arrondissement de Chalon-sur-Saône, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône et Président de la Régie Autonome personnalisée, qui est la structure qui gère Chalon dans la Rue et de l’Espace Public Abattoirs, de Bruno Legourd, 1er adjoint, de Françoise Chainard, 8e adjointe en charge de l’espace public, Pierre Carlot, Conseiller Municipal en charge des associations, de Fabrice Faradji, Conseiller Municipal, Délégué aux grands équipements sportifs et aux sports, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale, chargée de mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, de Paul Thébault, Conseiller Municipal chargé de mission du suivi des délégations de service public et de la commission de sécurité, de Florence Capelli, Directrice Générale de l’Office du Tourisme d’Emmanuel Gaffier, Coordinateur et Directeur de la Gestion des risques, de Camille Monnot, Président de la Croix Rouge Chalon-sur-Saône, de Christine Agacinski , Directrice des solidarités et de la Santé du Grand Chalon…

Extrait du discours de Nathalie Cixcous : « Bonjour à toutes et à tous et merci d’être là ! On est épuisés et en même temps tellement contents et tellement ravi de ce qui s’est passé pendant ces 5 jours. C’est une belle récompense de tout l’investissement que l’on a depuis 1 an. On a remis à plat le projet du CNAREP, on a œuvré tout au long de l’année pour arriver à ce que tout cela prenne du sens, pas juste pour poser un événement mais plutôt pour le déposer, ce qui a permis de belles connexions avec tous nos partenaires et ils étaient très nombreux cette année. Un très grand remerciement aussi pour nos partenaires au service de la Ville de Chalon et du Grand Chalon qui sont exceptionnels, je l’avais déjà dit l’année dernière mais là, franchement, quelle réactivité, quelle implication, quelle joie, quel enthousiasme, merci vraiment car pour nous c’est tellement important de pouvoir compter sur vous dans ces moments là. Je voudrais aussi que soit félicité toute l’équipe du CNAREP car Chalon Dans la Rue, ce n’est pas juste moi. C’est une équipe, nous toutes et nous tous, donc merci à vous mes chers collègues d’être trop au top , trop compétents, c’est vraiment un plaisir de travailler à vos côtés. Et puis merci à vous toutes et à vous tous pour tout cela et cette activité dont vous avez fait preuve lors de cet événement. Je sais que certaines fois, il faut aller vite pour que cela soit fluide et à vos côtés, on sent que même quand il y a de la difficulté, on a plein de points d’appui, des points d’appui entre nous mais aussi avec vous. Donc voilà, nous sommes tous ensemble, nous formons une grande équipe et c’est précieux. Donc un grand merci à toutes et à tous ! ».

Extrait du discours de Gilles Platret : « Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ! Je m’adresse à Nathalie, la Directrice du Centre National des Arts de la Rue et à toute son équipe pour lui dire que c’était une magnifique 36ème édition et que l’on est plein d’admiration pour le travail qui a été réalisé […] Cela a été une réussite extraordinaire et cela souligne le boulot que vous avez fait […] Je voudrais aussi remercier toutes celles et ceux qui ont participé à cette événement, celles et ceux d’entre vous qui êtes ici mais aussi ceux que l’on ne voit pas forcément sur le terrain et que l’on appelle les ‘invisibles’ […] Cette année, la météo a été un facteur facilitant car les condition météorologiques ont favorisé la venue du public et d’ailleurs, je crois que l’on est sur l’une des plus grosses éditions de ce festival […] On voit bien tout de même qu’il s’est passé quelque chose de particulier cette année qui est une sur-fréquentation de festivaliers et là, j’en viens à la Directrice et à l’équipe du CNAREP parce que s’il n’y avait pas ce choix judicieux, une ambiance de travail et une volonté de créer sur Chalon et cette plateforme extraordinaire de rencontre, on n’aurait pas connu un tel succès. Une plateforme professionnelle aussi que nous, on ne voit pas parce que l’on profite mais il y a derrière tout cela des enjeux professionnels importants […] Cette 36ème édition, cela a été une réussite artistique et technique et on vous la doit mesdames et messieurs. Pour cela je voudrais remercier aux agents des collectivités et à toutes les institutions qui nous suivent au quotidien et qui se sont sur-mobilisés […] Vous savez que j’y attache une grande importance : quand l’on part de Chalon, quand on vient de visiter notre ville, il faut que les gens repartent avec une bonne impression. Je pense qu’au niveau des festivaliers, des touristes ou des visiteurs, nous avons laissé collectivement une bonne impression. Tout cela c’est une mayonnaise qui prend et qui porte notre ville et qui assure son rayonnement et qui donne en retour des retombées économiques favorables pour nos commerçants qui ont bien travaillé […] Merci à ceux qui sont d’ici, merci à ceux qui sont venus de loin pour assurer l’ordre et un grand merci à l’Etat pour le travail énorme qui a été fait en parfaite coopération. L’Etat était là et surtout avec une volonté d’assurer une parcelle de l’intérêt général sur ce territoire, dans un événement extraordinaire et qui le demeure […] Je voudrais vous dire aussi qu’il reste un planning chargé à venir en terme d’animations car cette ville bouge grâce à son tissu associatif, grâce aux passionnés dans les services, dans les structures qui la font vivre et c’est ce Chalon là qu’on aime et que l’on a envie de faire rayonner. Je veux vous dire à toutes et à tous que grâce à vous pour cette 36ème édition Chalon a rayonné. Merci beaucoup ! ».

Olivier Tainturier: « Monsieur le Maire, Madame la Directrice et toute son équipe, Mesdames et Messieurs en vos fonctions, grades et qualités, incontestablement cela a été une très très belle édition avec cette 36ème édition marquée d’une grosse affluence, une affluence record. Le festival contrairement à ce que les événements de la nuit peuvent laisser penser, ce n’est pas une rave-party, c’est plutôt une symphonie. Pour que la symphonie soit réussie, il faut d’abord un bon compositeur pour que la musique soit belle et ça, c’est la très belle programmation que vous avez mis en place Madame la Directrice avec vos équipes […] Et pour que la symphonie soit réussie, il ne faut pas seulement une belle musique mais aussi des bons musiciens et là vous toutes et vous tous avec les services de l’Etat, avec les forces armées et le service ‘Sentinelle’, avec la Police Nationale qui a été très présente, avec les sapeurs pompiers, les services de la collectivités, l’ensemble des services d’entretien en charge de la voirie, la Police Municipale et les bénévoles qui ont été très remarqués comme la Croix Rouge très présente dans les rues de Chalon tout au long de l’événement, la Croix Blanche, la Drasec et bien tous ensemble vous avez joué la même partition. C’est vous toutes et vous tous qui savez jouer ensemble et cela après la 36ème édition, vous en avez maintenant l’expérience […] Ce festival a été une belle réussite qui a attiré un public très cosmopolite et qui nous donne droit par son succès à parler de la prochaine édition qui sera programmée le 8 juillet 2024 en raison des Jeux Olympiques. Encore une fois bravo à toutes et à tous car chacun a eu son rôle à jouer et d’ailleurs l’addition des rôles de chacun aussi modeste soient-ils, font la réussite de cet événement. Pour cela, une grand merci à toutes et à tous ! ».

S’en suivait un pot de l'amitié offert à tous les participants de cette 36e édition de Chalon-dans la Rue.

