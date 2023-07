Les travaux de rénovation de la piscine de Saint Rémy viennent de commencer ; réouverture au public prévue en juin 2024.

La piscine installée sur la commune de Saint Rémy dans les années 70 est la seule sur la 1ère couronne de l’agglomération.

La piscine municipale de Saint Rémy est une piscine en plein air disposant d'un grand bassin de natation de 25 mètres qui peut accueillir de nombreux nageurs sur la période estivale.

A l’arrêt depuis 2020 en raison de la crise Covid, la piscine n’a pas rouvert depuis. Elle a été transférée au Grand Chalon, gestionnaire du complexe nautique chalonnais et de la piscine de Saint Jean de Vaux, le transfert a été entériné lors du conseil communautaire du 6 décembre 2022. Les travaux de remise en état ont débuté ce lundi 24 juillet, ce lancement des travaux ont fait l’objet d’une visite de Sébastien Martin président du Grand Chalon accompagné de Florence Plissonnier maire de St Rémy et Dominique Melin vice-présidente du Grand Chalon.

Sébastien Martin a rappelé la vocation communautaire de cet établissement dont 50% de la fréquentation est extérieure à St Rémy, la complémentarité avec le complexe nautique de Chalon et la piscine de St Jean de Vaux et sa situation géographique en 1ère couronne avec, en prévision, le développement en condition d’accueil scolaire pour développer l’apprentissage de la natation. A l’étude, la possibilité d’une plus grande amplitude d’ouverture sur l’année en tenant compte des nouvelles conditions climatiques.

La réouverture est prévue en juin 2024 pour la simple raison que certains travaux ne peuvent se faire qu’en période estivale.

Les travaux concernent le traitement de l’eau avec une nouvelle filtration, le dispositif de chloration et de neutralisation de l’eau, la modification de l’alimentation en eau, le remplacement de vannes, la reprise de carrelage et de faïences des bassins, le remplacement de la chaudière.

Des points importants d’amélioration sont prévus pour réduire les coûts énergétiques : LED pour l’éclairage, calorifugeage des tuyaux, dispositifs intelligents pour la maitrise de consommation d’eau (données en temps réel).

Dès la rentrée, un travail sera fait avec les élus, les enseignants sur les modalités qui seront mises en place pour l’accueil des scolaires.

C’est un tournant pour la piscine Camille Muffat et pour les habitués qui fréquentaient les bassins.

Pour surveiller les bassins, il sera nécessaire d’avoir 3 personnes titulaires du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) et du Brevet de maîtres-nageurs (BPMN) mais la situation reste préoccupante en termes de recrutement.

Il y a en France une grande pénurie de maîtres-nageurs, pour preuve sur la ville centre, l’Espace nautique du Grand Chalon va certainement être fermé un jour par semaine pendant tout le mois d’août.

C.Cléaux