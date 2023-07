350 jeunes du diocèse d’Autun en route pour les JMJ au Portugal

Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) sont un évènement international pour les jeunes chrétiens du monde entier. Instituées en 1984 par sa Sainteté le Pape Jean Paul II, elles regroupent près d’un million de jeunes, âgés de 16 à 28 ans, désireux de partager et faire connaître leur foi. Une preuve évidente que le bon grain semé produit de bons épis pour continuer la vie de cette Eglise chrétienne universelle.

En route pour le Portugal

Ce mardi 25 juillet 2023, journée de fête de la Saint Jacques, le chemin du Portugal a été pris par les bus véhiculant ces 350 Jeunes Saône et Loiriens.

Ils seront accueillis dans un premier temps et jusqu’au 31 juillet dans le diocèse de Ferreiras sur la cote sud-est du Portugal. Logés dans les familles ils formeront des petits groupes afin de partager et de créer des liens « l’occasion d’ouvrir les oreilles et être à l’écoute des autres jeunes, de rencontrer des gens du cru » précise le Père Jean Robert Courtot, délégué épiscopal pour la Pastorale des Jeunes et les vocations pour ces JMJ. Une manière de vivre un investissement personnel, d’avoir une véritable introspection, sens voulu de ces JMJ.

« C’est percevoir la catholicité, par la dimension de l’universalité avec la présence de jeunes du monde entier. Un dynamisme de la Foi à partager entre tous. Il nous est d’ailleurs demandé à nous « les anciens » : évêques, prêtres, religieux d’être à l’écoute et à l’attente des jeunes » précise Mgr Benoit Rivière, évêque du diocèse d’Autun.

Puis d’ajouter « les JMJ vont plus loin en terme d’écologie intégrée, d’amitié, de réconciliation. Faire son chemin avec les autres c’est être attentif, avoir un temps de recueillement et de silence pour comprendre cette générosité. »

350 Ambassadeurs du Coeur de Jésus

Le diocèse d’Autun possède un lieu riche spirituellement avec le sanctuaire de Paray le Monial. Une richesse due aux apparitions de Jésus à Sainte Marguerite Marie et son message du Coeur de Jésus, connu dans le monde entier. Pour se faire les reliques de Sainte, contenues dans un reliquaire, accompagnent les jeunes dans de ce Pèlerinage des JMJ. Des reliques qui permettront de partager ces richesses spirituelles, preuve de l’unité du diocèse

Pour l’évêque du diocèse d’Autun : « la mort n’est pas un échec médical. Le sens de cette démarche est de ne pas rester indifférent et de se rappeler d’aller vers une vie bonne en exemple de ces reliques »

La grande semaine des JMJ

La grande semaine des JMJ va se dérouler du 1er au 6 aout 2023 avec la venue du Saint Pète, le pape François prévue le jeudi 3 aout, si sa santé le permet.

Tous les matins les évêques du monde entier donneront des catéchèses et les après-midis seront consacrées au festival de la jeunesse dont un spectacle « Marguerite Marie » avec les baladins de l’Evangile conçut et écrit par des jeunes du diocèse d’Autun.

Chemin de Croix le vendredi 4, veillée le samedi 5 au soir dans l’immense espace à l’est de Lisbonne et dimanche 6 aout grande Messe d’envoi pour clore ces JMJ 2023.

Notre site info-chalon.com a prévu de vous faire suivre ces instants intenses.

Une Messe d’Envoi à St Vincent

Ce mardi 25 juillet 2023 a donc vu le rassemblement de ces 350 jeunes à Chalon sur Saône, dans la cathédrale Saint Vincent. Outre l’aspect pratique en matière d’organisation de transport, chaque pèlerin se voyait muni d’un marinière.

Mais aussi et surtout, ce Pèlerinage des JMJ a vécu pleinement la Messe d’Envoi présidée par l’évêque du diocèse d’Autun.

Un temps fort ou chacun a pu partager et ne pas rester insensible en voyant tous ces jeunes vivre leur Foi dans ces instants de prière, de recueillement mais aussi d’émotion. Que ce soient les jeunes eux-mêmes comme nous avons pu l’entendre en allant à leur rencontre, mais aussi pour les parents et amis venus les accompagner en ce jour de grand départ pour les JMJ au Portugal.

Ainsi se mettait en place le thème choisi par le Pape François pour ces JMJ 2023, la citation biblique dans l’Evangile de Luc (1,39) « Marier se leva et s’en alla avec hâte ». Une citation dont le sens, pour ces jeunes, est de se mettre en route, en chemin, à la rencontre de l’autre dans le besoin respectif. Il appartient à ces jeunes de continuer à faire vivre l’Eglise et quelque par cela est rassurant pour l’avenir.

JC Reynaud