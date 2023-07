 Du 28 au 30 juillet : Festival « Les impromptus » dans l’Abbaye de Tournus

La 7e édition du Festival « Les impromptus » se déroulera pour la première fois dans les salles abbatiales de l'abbaye de Tournus le vendredi 28 juillet, le samedi 29 juillet et le dimanche 30 juillet 2023.

Une manifestation soutenue conjointement par la Ville de Tournus, le Conseil départemental de Saône-et-Loire ainsi que l'Académie de Dijon et les services du Préfet de Saône-et-Loire via le dispositif du FDVA.

Cette manifestation accueille en autres des musiciens de renommée internationale qui se produisent extrêmement rarement en Saône-et-Loire :

- la violoniste Mi Sa Yang, 1er Prix du prestigieux Concours International Yehudi Menuhin pour jeunes violonistes en 2000,

- le pianiste Adam Laloum, 1er prix du prestigieux concours Clara Haskil et Lauréat des Victoires de la Musique Classique en 2017,

- le baryton basse Edwin Crossley Mercer lequel se produit sur les plus grandes scènes lyriques internationales (Festival d’Aix en Provence, Opéra de Paris, Festival de Glyndebourne, Festival de Pâques de Salzbourg, Opéra de Los Angeles etc…) et qui s’est également produit à Paris lors du prestigieux concert du 14 juillet sous la Tour Eiffel en 2021.

Ces artistes seront rejoints par de jeunes artistiques lyriques (Opéra de Genève, Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles, Opéra des Flandres) ainsi que les pianistes Yves Marat (Opéra de Nantes) et Thierry Sibaud (conseiller artistique des Impromptus).

JCR



Découvrez toute la programmation sur le site : impromptus.fr

Une billetterie physique est proposée à l'office de tourisme de Tournus selon ses horaires d'ouverture (Tous les jours : 9h30-13h / 14h-18h45).

Possibilité de réserver sans frais via la plateforme Helloasso