JMJ : des jeunes pèlerins font part de leur enthousiasme

A l’heure du départ en ce mardi 25 juillet 2023 pour les Journées Mondiales de la Jeunesse ( JMJ) qui auront lieu à Lisbonne au Portugal du 1er au 6 aout 2023, des jeunes du Bassin Chalonnais n’ont pas hésité à donner leurs impressions et de faire part de leur enthousiasme à participer à cet évènement international.

Pour Clotilde, Domitille, Mathilde et Charlotte la joie resplendissait sur les visages : « Nous allons avoir le plaisir de rencontrer d’autres jeunes, venus d’autres pays pour vivre notre Foi avec eux et cet évènement. Nous sommes heureuses d’avoir cette Foi et de pouvoir la partager avec d’autres. De plus nous allons voir le Pape François et cela sera un grand moment dans notre vie chrétienne. Sans compter que nous allons découvrir le Portugal.

Quant à Thibaut lequel animait la Messe au synthé avec une équipe d’autres musiciens, sa joie était transcendante : « C’est important pour nous les jeunes d’aller à la rencontre d’autres jeunes chrétiens, d’autres pays qui plus est. Je suis fier d’appartenir à cette religion chrétienne et de voir que nous ne sommes pas isolés dans notre petit monde. Personnellement ma Religion est une vraie nécessité de vie, elle est ma force. »

Il suffisait de voir en ce jour de départ lors de la Messe d’Envoi, toute la ferveur dans la prière, le recueillement de ces 350 jeunes, tous et toutes en marinière du diocèse d’Autun, pour se rendre compte de la valeur spirituelle que peut représenter cet évènement mondial des JMJ. Puisse-t-il déciller d’autres jeunes ou moins jeunes pour recevoir la Lumière.

JC Reynaud