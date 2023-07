AVIS DE DECES - Monsieur Gilbert BEN ADBELLI

GERGY



Sylviane, sa maman ;

Yvon et Evelyne, Serge et Isabelle, Corinne et Régis (†), Alain et Catherine, Miriam, ses frères, sœurs et belles-sœurs ;

ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert BEN ADBELLI



survenu le 26 juillet 2023,

à l'âge de 61 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mardi 1er août 2023, à 13h15, au crématorium de Crissey.

Pas de plaques.

Gilbert a rejoint son papa,

Ali

sa belle-sœur,

Thérèse

et son beau-frère,

Régis.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.