AVIS DE DECES - Madame Michelle CARLOT née THEVENOT

JAMBLES



Jérôme Carlot,

son fils ;

Madeleine et André Ménager,

Marie-Claire Ulcakar,

Michel et Marinette Carlot,

Jacques et Irène Carlot,

ses sœurs, ses beaux-frères

et belles-sœurs ;

ses neveux et nièces,

ainsi que toute la famille,

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de

Madame Michelle CARLOT

née THEVENOT

survenu à l'âge de 90 ans.

La cérémonie sera célébrée le lundi 31 juillet 2023 à 15 heures en l'église de Jambles.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.