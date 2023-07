Alain Gaudray, maire de Fragnes-la-Loyère-La Loyère et Vice-Président du Grand Chalon annonce sa double démission

C'est par un courrier adressé au Préfet de Saône et Loire en date du 10 juillet dernier qu'Alain Gaudray a annoncé sa démission. Une démission validée par les services de l'Etat cette semaine. Et ce samedi matin, c'est à vélo que le désormais ex-maire a déposé un courrier explicatif dans les boites aux lettres.

Une démission qui provoque l'organisation d'élections municipales dont les dates sont déjà fixées au 17 et 24 septembre, avec quelques semaines pour celles et ceux candidats à la candidature pour s'organiser. Le dépôt des listes en Préfecture étant fixé au 31 août au coeur de l'été. C'est dire le chambardement qui est en cours du coté de la commune nouvelle de Fragnes-La Loyère.

Interrogé par info-chalon.com, Alain Gaudray a tenu à s'expliquer, à l'image du courrier explicatif qu'il a tenu lui-même à déposer ce samedi matin de très bonne heure dans les boîtes aux lettres de ses désormais ex-administrés.

Un choix de la raison expliqué par Alain Gaudray, une figure de la politique locale sur l'axe nord de l'agglomération chalonnaise. Une démission à la fois de son poste de maire de la commune mais aussi de son mandat de vice-président du Grand Chalon.

Alors à la question que tout le monde se pose sur les raisons de cette démission, Alain Gaudray se veut très transparent, histoire de bien faire comprendre à chacun le bien-fondé d'une décision qui n'aura pas été prise à la hâte.

Une démission suivie de celle de son 1er adjoint et sans doute d'autres

Ce n'est pas le premier élu à démissionner de son mandat, d'autant plus qu'en France, "pas moins d'un maire démissionne par jour" confie Alain Gaudray, interrogé par info-chalon.com. "Le contexte national devient de plus en plus pesant". Entre les responsabilités de plus en plus lourdes et des marges de manoeuvre qui se réduisent comme peau de chagrin, bon nombre d'élus ont fait comprendre ces derniers mois, leur ras-le-bol général.

La goutte d'eau... "un désaccord avec le Grand Chalon sur les répartitions financières"

Là aussi, Alain Gaudray joue la transparence, remerciant "Sébastien Martin, le Président du Grand Chalon pour tout le travail mené au long de ces dernières années. Je ne suis pas en conflit. Il y a un désaccord entre le conseil municipal de Fragnes-Loyère et le Grand Chalon sur le pacte financier qui nous unit". Sur les questions de l'aménagement de SaôneOr, de la desserte Nord ou encore du demi-échangeur autoroutier, Alain Gaudray assume, "j'ai mis tout mon poids pour que ça aboutisse mais à un moment, ça devient lourd quand on partage les compétences et pas les responsabilités".

Le partage foncier au coeur du désaccord aura donc mis à mal la relation entre le Conseil municipal de Fragnes-La Loyère et le Grand Chalon. "Rien n'obligeait la commune à partager le montant de la taxe foncière avec le Grand Chalon cependant un accord s'est porté sur un 60-40 en terme de répartition en faveur du Grand Chalon". La goutte d'eau aura été la remise en cause complète des droits fonciers. La remise en cause des taxes foncières actuellement percues sur l'existant de la réserve foncière de Saoneor, volonté du Grand Chalon, n'aura pas été du goût des élus de Fragnes - La Loyère provoquant de facto la rupture.

Ne souhaitant pas jouer au détriment de l'un ou de l'autre, Alain Gaudray a mis ses menaces à exécution, tant du côté de Fragnes-La Loyère que du côté du Grand Chalon. Une décision qui l'honore en terme de prise de position. "Je suis en phase avec moi-même, je ne cours pas après les indemnités ou après une quelconque existence sociale" assure le désormais ex-maire de Fragnes-La Loyère, tout en réitérant "le plaisir d'avoir travaillé aux côtés de Sébastien Martin".

Avec lui, Alain Gaudray entraîne aussi la démission de son 1er adjoint, Alain Petit, et sans doute d'autres élus qui devraient suivre, selon des premiers retours adressés à info-chalon.com.

Alain Gaudray reste pour autant, conseiller départemental du canton.

Laurent Guillaumé