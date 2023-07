"4Alpes" et "4Corse" : 2 raids en 4L pour les deux Fralois, Béranger et Henry Petit-Brun.

"4Alpes" et "4Corse", l’aventure en 4L au travers des massifs montagneux.

Bérenger avait déjà fait le mythique raid "4L Trophy" au Maroc en 2019 avec son ami Thomas Ginda. Avec son père, c’était prévu de refaire cette aventure mais malheureusement la crise sanitaire en 2021 et 2022 est passée par là avec toutes les annulations de manifestations que nous avons connues.

Le pilote Bérenger Petit-Brun, 24 ans, et le co-pilote Henry, son père, âgé de 63 ans, vont participer ensemble à bord d’une Renault 4L Clan de 1993 au raid "4Alpes" et "4Corse" exclusivement réservé aux mythiques 4L. A bord de leur 4L quelque peu modifiée pour pouvoir rouler sur les pistes et les chemins caillouteux des Alpes françaises et italiennes et ensuite rejoindre la Corse sur les mêmes types de pistes.

Henry et Béranger raconte à Info-Chalon leur choix de ces raids moins connus du grand public que le "4L Trophy" :

Béranger : « Au départ, nous voulions courir le "4L Trophy". Mais les mesures sanitaires nous en ont empêchés en 2021 et 2022. En 2023, un changement de règlement a fait que nous nous sommes rabattus sur le 4Alpes. C’est un vrai raid avec moins de route, il y a plus de pistes type tout terrain, ce raid est sans assistance. »

Henry : « Pour pouvoir faire ces deux raids et participer à l’aventure, nous avons été obligés de rehausser la 4L, de mettre des pneumatiques adaptés pour éviter les crevaisons. On a mis un peu plus de 2 ans de préparation avec une nouvelle 4L…»

IC : Pourquoi le 4Alpes et le 4Corse ?

Béranger : « le "4Alpes" nous permet de vivre une aventure pleine nature, au milieu de panoramas grandioses, une vraie sensation de liberté au cœur des Alpes, 7 jours d’aventure et en plus pour une belle cause : le 4Alpes s’engage avec la fondation "Never Again"pour l’égalité Femme/Homme et dans la lutte contre les violences faites aux femmes… »

Le "4Alpes," c’est 130 véhicules engagés et le "4 Corse" 50 véhicules. Les deux participants de Fragnes La Loyère ont dépensé environ 13 000€ pour la 4L, les pneumatiques spéciaux…

Le départ se fait de Bourg Saint Maurice par vague de 5 à 6 véhicules/jour.

Alain Gaudray a pris la parole pour encourager les deux aventuriers, il leur a rappelé qu’il était totalement avec eux dans leur projet et qu’il croyait fortement en leur réussite.

Avant leur départ, les deux aventuriers ont fait une présentation de leur aventure à venir, à la salle du bicentenaire de la commune, devant une quarantaine de personnes, sponsors, élus, famille et amis pour les remercier de leur soutien dans ce challenge. Alain Gaudray leur a souhaité bonne route dans leur aventure.

C.Cléaux