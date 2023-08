Jérémie Bossone, un artiste débordant d’énergie en concert à l’évêché de Saint Denis de Vaux.

L’Association des Amis de l’Evêché "Jean Rolin" à Saint Denis de Vaux a organisé durant le mois de juin de nombreuses manifestations à commencer par les Journées du patrimoine de pays et des moulins dont un concert le dimanche 25 juin donné par l’ensemble "Arborescences" composé de Pauline Camus Soprano, Cécile Muller Violon baroque, Raphaëlle Camus Viole de gambe et Bastien Terras Clavecin.

Le 27 juillet, l’association réitérait son action culturelle dans un autre style avec un auteur compositeur interprète dont le talent et la communion avec le public va rester marqué longtemps dans les murs du vieux bâtiment du XIIIème siècle.

Annie et Christian Boda ont accueilli les personnes à l’entrée de l’évêché, Annie a présenté Jérémie Bossone : « Un artiste à fleur de peau, à fleur de tripes, à fleur de cœur…Il nous emmène dans son monde avec ses bonheurs, ses amours, ses failles et ses doutes… »

Jérémie Bossone, c’est un mélange de rapt, de rock, de pop, de folk, de classique, avec des musiques et des paroles qui peuvent être parfois déconcertantes pour certains mais pleines d’une profonde sensibilité sur le monde et la réalité des choses. Son dernier album se veut plus acoustique avec toujours des textes puissants, parfois réactionnaires qui le rapproche beaucoup de Brassens, Brel ou encore Barbara.

Il n’hésite pas à se frotter à d’autres styles plus mélancoliques et à interpréter en italien de vieilles chansons italiennes comme celle du film "Rocco et ses frères "(film réalisé par Luchino Visconti).

Chaque chanson, choisie dans ses albums, a été précédée d’un temps de parole, d’explications, de préparation du public aux paroles mises en musique, une manière originale de faire vibrer l’auditoire au même rythme que Jérémie et son frère Benjamin qui l’accompagne musicalement.

La salle du premier étage de l’évêché était bien remplie, de nombreux fans du chanteur étaient présents ce jeudi soir. L’auditoire, conquis par sa prestation et sa performance, a ovationné Jérémie. Les spectateurs ont fait un rappel et auraient encore souhaité quelques titres de ses albums.

Jérémie écrit aussi des romans qui sont en quelque sorte son ballon d’oxygène, il a fait un peu de théâtre Cours Florent, promotion 2004 où il obtient le Prix du meilleur acteur, en 2009 : Grand Prix et Prix du Public au Tremplin Poèmélodi pour ne citer que ceux-ci.

L’Association des Amis de l’Evêché "Jean Rolin" a, une fois de plus, réussi le challenge de remplir la salle de l’évêché et de satisfaire le public avec ce concert de grande qualité.

C.Cléaux