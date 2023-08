Spécial été / Idées de sortie : Vous avez encore jusqu’au 13 août pour voir l’exposition ‘Toutankhamon’ à la Sucrière à Lyon

La Sucrière, lieu atypique et emblématique des Docks, située le long des quais de Saône dans le quartier Lyon confluence, accueille, pour quelques jours encore, l’exposition ‘Toutankhamon, À la découverte du Pharaon oublié’ qui a débuté le 29 septembre 2022 pour célébrer l’anniversaire des 100 ans de la découverte du tombeau.

Des reconstitutions à couper le souffle, des reproductions rigoureuses, c’est ce que donne à voir cette extraordinaire exposition avec notamment de nombreuses répliques créées par la Supreme Council of Antiquities Replica Production Unit (Egypte). On y croise également des personnages incontournables : Howard Carter et Lord Carnarvon. Cette vraie immersion propose une plongée dans l’un des trésors les plus magnifiques de l’Egypte pharaonique mais aussi, pas à pas, dans cette merveilleuse découverte archéologique par Howard Carter. Si vous êtes férus, compter 1h30 à 2h de visite pour tout voir.

Une exposition très complète à voir absolument, tout y est passionnant !

Renseignements, horaires et tarifs : https://www.lasucriere-lyon.com/toutankhamon

La Sucrière, 49-50 Quai Rambaud, Lyon.

SBR - Photos Info-Chalon