BASKET (Betclic Elite) : Dirk Williams un arrière adroit et expérimenté pour l'Elan Chalon

L’Elan Chalon annonce la signature de l’arrière américain Dirk Williams.

Sorti en 2017 de l’Université d’Alabama, Dirk a effectué l’essentiel de sa carrière en Angleterre, tout d’abord pendant 2 saisons à Sheffield dont la seconde où il termine meilleur marqueur du Championnat (19,3 points assortis de 5 rebonds et 2,8 passes de moyenne).

Après une saison en Hongrie en 2019/2020 à plus de 17 points de moyenne avec un remarquable 48% à 3 points, Dirk retourne en Angleterre et plus précisément à Londres, le club phare du pays. Second scoreur du Championnat en 2021 (17,6 points et 41% à 3 points), il disputera la FIBA Europe Cup avec les Lions la saison suivante (14 points, 2,6 rebonds et 2 passes et 40.8% à 3 points).

Il évoluait la saison passée à Manchester, terminant 4ème marqueur du Championnat anglais avec 19 points et une nouvelle fois un pourcentage à 3 points supérieur à 40%.

Dirk aura 29 ans le 24 août prochain.

Son parcours !

2015-2017 : UAB Blazers

2017-2019 : Sheffield Sharks

2019-2020 : Zalakeramia ZTE

2020-2022 : London Lions

2022-2023 : Manchester Giants