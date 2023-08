Visite Guidée des lavoirs et animation par Fontaines Patrimoines pour les enfants du SIVU THALIE accueil Fontaines Farges Rully.

L’association Fontaines Patrimoines est régulièrement sollicitée par les centres de loisirs, les écoles, pour des visites du patrimoine communal. Les membres de l’association et les guides organisent les visites et des animations en fonction de l’âge des jeunes enfants qui viennent découvrir la commune d’eau et de pierre.

Ce jeudi 3 Août, deux groupes d’enfants du "SIVU THALIE accueil Fontaines Farges Rully" sont venus visiter le patrimoine de Fontaines et plus particulièrement les lavoirs.

Pour les guider et commenter les visites, les trois bénévoles, Christian Bottussi, Michel Bonnot et Roger Présumé, ont pris en charge les groupes d’enfants à partir de 10h00 pour les animations du matin.

Les 14 tous petits de 3/6 ans, accompagnés par Emilie Gey directrice de l’accueil "Fontaines Farges Rully" et Elie animateur, ont rejoint Christian Bottussi au lavoir du Quart Carnot pour une immersion complète dans le monde des lavandières, monde qui nous semble révolu mais pas si éloigné que ça.

Après un brin d’explication, il va de soi que jouer les lavandières devient vite un jeu passionnant. A genou dans les carrosses, battoir en main, nos "petites lavandières" et "petits lavandiers" ont exulté de plaisir à tremper le linge dans l’eau du lavoir, à le frotter, le taper à l’aide du battoir, le rincer et recommencer encore et encore pour ensuite l’essorer.

Les plus grands, quant à eux, ont participé à une chasse au trésor où les différents indices collectés les ont conduits à trouver le nom du lavoir Saint Nicolas. Il était évident que Michel Bonnot et Roger Présumé avaient concocté quelques surprises pour donner un peu de piquant à cette chasse au trésor qui avait un lien avec le thème de la semaine du centre de loisirs "Robinson Crusoé". Les 15 enfants de 7 à 13 ans étaient sous la responsabilité de deux animateurs Anthony et Tanguy.

L’après-midi, les petits faisaient relâche pendant que les plus grands sont allés faire le tour des lavoirs et découvrir leur histoire.

Le lavoir des Fontaines de 1877. Sa particularité tient à sa toiture en impluvium. Il a été le premier à être visité avec les explications données par les trois guides Christian, Michel et Roger. Ensuite le groupe s’est dirigé vers le lavoir de la rue Chamilly, lavoir typique avec sa toiture à deux pans et ses pierres à laver sur les quatre côtés, lavoir construit sur une dérivation du ruisseau.

Le long du parcours, ils ont pu voir quelques particularités comme cette pierre portant une sculpture.

Une belle journée bien remplie pour tous les enfants. La semaine du 7 au 11 Août, ils vont faire de l’accrobranches à Givry et plein d’autres activités. Dans les temps forts du centre, le vendredi 25 Août il y aura un spectacle à Farges.

C.Cléaux