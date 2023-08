4 accidents de la circulation ce lundi sur les routes de Saône et Loire

A Montmelard, les sapeurs-pompiers de Saône et Loire sont intervenus vers midi route du Monument pour une collision entre une voiture et une moto. Le motocycliste a été pris en charge vers les urgences du centre hospitalier. Peu avant 14h, dans le sens Lyon-Paris du côté de Demigny, les sapeurs-pompiers sont intervenus suite à un poids-lourd en feu et couché. Une douzaine de sapeurs-pompiers et 7 véhicules ont été mobilisés, provoquant une belle pagaille sur l'A6.

A Autun, peu avant 14H, un cyclomotoriste a perdu le contrôle de son engin. Lui et son passager ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers.

A Louhans, peu après 14h, une collision entre un scooter et un voiture a nécessité la prise en charge du blessé par les sapeurs-pompiers.