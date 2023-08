Combien de temps mon chat peut-il rester seul ?

Vous partez en vacances pour quelques jours et vous hésitez à laisser Félix tout seul à votre domicile ? Voici quelques conseils qui vous aideront à y voir plus clair.

Le chat a beau être considéré comme un animal indépendant, voire solitaire, peut-on vraiment s'absenter et laisser son petit tigre de salon seul chez soi ? Si oui, pendant combien de temps et dans quelles conditions, afin de ne pas altérer son bien-être physique ni mental ? On fait le tour de la question.



UNE ABSENCE COURTE

Vous seul connaissez mieux que personne votre boule de poils, son caractère, ses petites habitudes, son état de santé, sa capacité à jouer seul et son besoin de tranquillité. De manière générale, les vétérinaires recommandent toutefois de laisser un chat adulte seul pendant 24 à 72 heures maximum. En ce qui concerne les chatons ou les seniors, les professionnels de santé animale estiment que la durée d'absence doit être plus courte compte tenu de leur fragilité ou de leur besoin d'assistance.

Si le chat est un animal naturellement territorial qui tient à garder ses repères et à rester le plus possible à domicile, il a néanmoins besoin de compagnie et de stimulations. Sans attention ni soins pendant plusieurs jours, votre félin pourrait développer des signes du stress ou d'anxiété.



Vous pensez pouvoir vous absenter plus longtemps parce que vous avez plusieurs chats ? Attention à cette idée reçue. Si vos matous s'entendent bien et ont de bonnes relations au quotidien, pourquoi pas. Si ce n'est pas le cas et que l'un d'entre eux a tendance à être dominant, la cohabitation pendant votre déplacement risque d'être compliquée.



RÉPONDRE À SES BESOINS PRIMAIRES

Pour que votre minou se sente le mieux possible pendant votre absence, pensez avant toute chose à ses besoins primaires. Pour ce faire, disposez dans votre logement plusieurs bols d'eau afin qu'il ne risque pas de se déshydrater. Vous pourrez également opter pour une fontaine à eau, une solution idéale pour que votre boule de poils ait toujours de l'eau fraîche et non stagnante à proximité.

Afin que votre petit compagnon ne manque pas de nourriture, remplissez aussi plusieurs gamelles de croquettes ou investissez dans un distributeur programmable, qui s'occupera de nourrir votre fauve à heures fixes, sans perturber son rythme. On évite en revanche les pâtées car ces dernières ne pourront pas se conserver plusieurs jours.

Enfin, les chats sont des animaux particulièrement propres. N'oubliez donc pas de nettoyer sa litière de fond en comble avant votre départ et n'hésitez pas à ajouter un bac supplémentaire si vous craigniez de retrouver des excréments au sol.



LUI AMÉNAGER VOTRE LOGEMENT

Une fois ses besoins primaires comblés, il vous faudra penser à sa sécurité et à de possibles activités. Par précaution, mettez de côté les plantes qui pourraient être toxiques pour votre matou, ainsi que les médicaments ou autres objets dangereux pour sa santé, qu'il serait tenté de renifler ou de mâchouiller. Veillez à fermer les fenêtres ou les portes qui donnent sur l'extérieur s'il n'a pas l'habitude de sortir (dans le cas contraire, prévoyez une chatière), tout en laissant la lumière du jour passer. Les chats ont beau être nyctalopes, ils ont besoin d'un minimum de clarté.

Si possible, vous pouvez également aménager un petit point d'observation, derrière une vitre par exemple, pour votre compagnon. Curieux comme des chouettes, nos félins adorent observer ce qu'il se passe dehors. Toujours pour le distraire, laissez-lui des jouets censés le stimuler comme un tunnel, un circuit électrique, une souris en peluche ou même de l'herbe à chat. Et si vous redoutez qu'il se sente seul, simulez une présence en lui laissant la radio ou la télévision en fond sonore.



DES NOUNOUS TEMPORAIRES

Pour celles et ceux qui auraient du mal à laisser leur tigre de salon seul plus de quelques heures, demandez à un proche ou à un voisin de lui rendre visite. Cette personne de confiance pourra ainsi nettoyer sa litière, changer son eau et sa nourriture, jouer avec lui et le câliner. Si votre loulou est plutôt craintif, savoir qu'un humain se trouve dans la même pièce que lui peut suffire à le rassurer ou à le réconforter.

Enfin, en cas d'absence prolongée, sachez que des cat sitters peuvent toujours venir s'occuper de votre chat à domicile et qu'il existe des pensions qui se feront un plaisir de l'accueillir.



Julie Pitaud