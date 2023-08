La fédération du Parti socialiste de Saône et Loire rend hommage à Daniel Basset

Avec grande émotion et tristesse, la Fédération du Parti Socialiste de Saône-et-Loire a appris le décès de M. Daniel Basset.

Compagnon de route dans de nombreux combats, militant infatigable du département de Saône et Loire et en particulier de la région de Buxy.

Dévoué depuis toujours aux femmes et hommes, son humanisme trouvera sa traduction dans son insatiable action comme sapeur-pompier.

La Fédération du Parti Socialiste de Saône-et-Loire, tient à saluer la mémoire de Daniel Basset et à exprimer ses condoléances et soutien à son épouse, ses enfants, sa famille et ses proches.



Franck CHARLIER

1er Secrétaire de la Fédération

du Parti Socialiste de Saône-et-Loire