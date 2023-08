Loïc Mallié et Béatrice Berne en concert clarinettes et orgue Eglise de Chauffailles le 13 aout 2023

Loïc Mallié est organiste, improvisateur, compositeur et professeur de renommée internationale. Il est titulaire honoraire de l'orgue de La Trinité à Paris.

Béatrice Berne est clarinettiste, soliste, lauréate de concours internationaux et professeure titulaire du Conservatoire régional de Clermont.

Les deux artistes vont faire résonner, dans cette église de Chauffailles, le 13 août les magnifiques oeuvres des compositeurs les plus prestigieux.

Ils ont défini, parmi les treize jeux de l'orgue Mercklin 1900 et les diverses clarinettes (piccolo, la de basset et chalumeau), les mieux adaptés pour créer un programme coloré et contrasté.

Le mariage des anches, en roseau pour la clarinette et en métal pour l'orgue, permettra d'entendre des Ave Verum, chorals et magnificat de Bach, le concerto de Mozart, des pièces de Brahms, Schubert, etc. Ces deux interprètes virtuoses, musiciens d'exception, sont invités au 21ème festival de Bourgogne du Sud

JCR

Concert à 17h30 en l’église de Chauffailles

Les deux musiciens improviseront ensemble en fin de concert pour ravir le public.

Exceptionnel, à ne pas manquer

Entrée : 15 euros -

tarifs réduits :

10 euros : chômeurs, RSA, étudiants, lycéens

5 euros : enfants