Chœur ‘’ Oxford Voices ‘, mardi 15 aout en l’abbaye Saint Philibert de Tournus sous la direction de Mark Shepherd

Le Chœur Oxford Voices est un chœur de chambre de voix mixtes spécialisé dans l'interprétation de la musique vocale anglaise du XVIe au XXe siècle.

Le Chœur a été fondé en 2002 par son directeur, Mark Shepherd, juste après qu'il ait dirigé durant plusieurs années la Schola Cantorum d'Oxford, qui est le plus ancien et le meilleur des chœurs de l'Université d'Oxford, formation qui fut dirigée par Benjamin Britten et Michael Tippett. Plusieurs chanteurs d'Oxford Voices ont été membres de la Schola Cantorum d'Oxford.

Avec Oxford Voices, Mark Shepherd prolonge sa réputation bien établie de présentation de l'excellence chorale en France, ayant dirigé ces dernières années de nombreux concerts à Strasbourg, Metz, Niort, Poitiers, Lyon et Paris.

Oxford Voices a fait ses débuts à Paris durant l'été 2002 et a réalisé plusieurs concerts de chefs-d'œuvre de la musique anglaise du XVIe siècle et du Requiem de Fauré.

A l'occasion de plusieurs concerts de nombreux directeurs de festivals ont désigné Oxford Voices comme une des meilleures formations vocales qu'ils aient accueillies ces dernières années.

Mark Shepherd a développé sa passion pour la musique chorale comme choriste à Westminster Abbey, y chantant pratiquement chaque jour durant quatre ans et participant à de nombreuses célébrations royales et nationales. Il devient ensuite « Organ scholar » à l’Université d’Oxford, étudiant la musique et dirigeant le chœur d’Exeter College.

Mark Shepherd fonde « Oxford Voices », chœur de jeunes chanteurs professionnels, pratiquement tous diplômés d’Oxford et Cambridge. Depuis lors, le chœur s’est produit en France à de nombreuses reprises, donnant des concerts très remarqués dans plusieurs régions.

Mark Shepherd est actuellement Directeur de la Musique à Charterhouse, une des plus prestigieuses écoles d’Angleterre, fondée en 1611 et qui compta parmi ses élèves le compositeur Ralph Vaughan Williams.

