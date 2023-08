Petit clin d’oeil à la Fête de la Vielle et à ses créateurs

En parcourant mes archives photographiques, j’ai retrouvé cette photo prise lors de la Première Fête de la Vielle qui a eu lieu à Montsauche Les Settons, il y a …. 46 ans !

Certains « Ménestriers » créateurs de la fête ont disparus, d’autres sont encore actifs au sein de l’organisation de ce qui est l’incontournable fête de l’été en Morvan : la Fête de la Vielle qui, désormais, a lieu depuis 45 ans à Anost, au nord du département de Saône et Loire et incontestablement capitale du Morvan traditionnel.

Un salut à toutes celles et tous ceux qui organisent et animent cette fête de la musique traditionnelle d’ici et d’ailleurs à ne manquer sous aucun prétexte :

Vielle, ma belle vielle, continue à rester simple et vraie. Soit le reflet du travail de ces ménétriers vielleux, tourneurs de manivelles; accordéonneux, souffleurs de zuarnes ; cornemuseux, bouffeurs de panses et violoneux, racleurs d'archets, qui ont cherché dans le temps les musiques d'antan pour que vive la mémoire du Morvan et d’ailleurs.

Vielle, ma belle vielle, active le feu de la tradition de ce pays si vert pour que sa jeunesse la perpétue et soit garante de ses coutumes et de son terroir. Fais lever ton peuple aux premières notes de la Morvandelle :" Les rêveurs de coups d'état, les Césars de quatre sous" ont devant eux des morvandiaux qui se moquent bien d'eux, fiers d'être du Morvan et celui "qui ne l'aime pas n'est certes pas d'ici".

Vielle, ma belle vielle, qui ne peut être amoureux de toi. Regardes tous ces grands et petits, gras et maigres, moustachus, barbus et chevelus comme ils aiment te fêter. La preuve par des siècles que le mot Amour à tout son sens en ce haut lieu de vénération.

Rendez-vous pour la 46e édition qui a lieu du vendredi 18 aout au dimanche 20 aout 2023.

JC Reynaud