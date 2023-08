La section féminine de l'ASCR fait le plein en ce début de saison sportive

Il y a des cycles dans la vie des clubs sportifs et celui qui démarre pour l'ASCR Chatenoy le Royal est au beau fixe. Jean-Christophe Frédércic, Président depuis 2015 du club de Châtenoy et fidèle des fidèles sur le développement de la pratique du football féminin, apparait aux anges en ce début de saison. "C'est une digne récompense du travail effectué avec le soutien de la municipalité. L'encadrement mais aussi nos infrastructures permettent l'accueil de tous les publics".

Encore mieux du côté de l'école de football, Jean-Christophe Frédéric annonce une filière complète "des U7 aux seniors" soit près de 130 filles au sein de l'ASCR. Des résultats qui font plaisir à voir au regard de cette pratique qui fait de plus en plus d'adeptes.

Du côté sportif, les deux équipes seniors mais aussi les U18 féminines évoluent toutes en division régionale, et le club affiche cette saison "les meilleurs classements possibles pour les équipes A et B, ainsi qu'une poule haute pour les -18". Côté encadrement, le Président salue la continuité et la fidélité de l'encadrement avec les présence d'Anthony Morelle, Jean-Marc Goyard et Angèle Goyard pour le coaching, Bertrand Picard restant coordinateur administratif et sportif.

L'appui de la section sportive à Emiland Gauthey

L'ASCR bénéficie d'un solide vivier grâce à la présence de sa section sportive pour les lycéennes. Près de 50 % de l'effectif des U18 vient d'ailleurs de la section. Là encore, un joli succès enregistré par le club chatenoyen.