Carnet blanc : Félicitations à Magali et Stéphane.

Devant leurs familles et amis réunis pour l'occasion, Pierre Marceau, adjoint, officier d’état civil par délégation, a uni par le mariage Magali Schaffer, née le 17 juillet 1983 à Montceau–les-Mines, commerciale, fille de Didier Schaffer et Marie Pawezka et Stéphane Platret-Chaux, né le 8 janvier 1979 à Chalon sur Saône, conseiller commercial, fils de Bernard Platret-Chaux et Mauricette Commaret.

Les anneaux d’amour apportés sur un coussin par leurs enfants, Manon, Arthur et la petite Juliette.

Entourés d’Elodie Roussel, témoin de la mariée, et Mickaël Vallin, témoin du marié, ils ont scellé leur mariage et échangé leurs alliances.