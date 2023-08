ORAGES - Cluny lourdement touché ce dimanche soir

L'énorme masse nuageuse qui a frappé la Saône et Loire ce dimanche soir n'a pas été sans conséquences pour notre territoire.

Météo France n'avait pas émis de bulletin d'alerte particulier ce dimanche soir mais les vents accompagnés des averses ont semé une sacrée pagaille sur le Clunisois notamment. L'heure est au grand nettoyage ce lundi et à l'évaluation des dégâts. Pour le moment, ce sont essentiellement des arbres et des branches qui sont tombés dans la soirée. L'évaluation des dégâts étant encore trop tôt. Sur les réseaux sociaux, il n'aura pas fallu longtemps pour que les Clunisois partagent l'importance des dégâts. La page Facebook "tu sais que tu aimes Cluny et le Clunisois" a enregistré plusieurs dizaines de publications .