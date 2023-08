CARNET BLEU - Bienvenue à Eden

Eden BAKKOUR est né le 31 juillet à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le deuxième enfant après Inaya, 2 ans, d'Axelle FOURNIER et d'Adel BAKKOUR. La maman est accompagnante éducative et sociale et le papa est fonctionnaire. La petite famille réside à Beaune.