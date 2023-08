CARNET BLEU - Bienvenue à Ezio

Ezio LEFEBVRE-LECROIX est né le premier août à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le deuxième enfant d'Amélie LECROIX après Ethan, 6 ans, et le troisième enfant de Kévin LEVEBVRE après Mathéo, 11 ans et Lylou, 8 ans. La maman est assistante ménagère et le papa est technicien approvisionneur. La petite famille réside à Châtenoy-le-Royal.