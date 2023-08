AVIS DE DECES - Madame Danielle DIRY née BRIET

SAINT-MARCEL



Michel DIRY, son époux ;

Françoise et Frédéric HAUCHARD,

sa fille et son gendre ;

Marie, Clément,

ses petits-enfants ;

Alice, son arrière-petite-fille ;

et toute sa famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Danielle DIRY

née BRIET

survenu à l'âge de 84 ans.

Ses obsèques auront lieu dans l'intimité familiale.

La famille remercie le personnel de l'EHPAD "les Terres de Diane" pour son accompagnement.