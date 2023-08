L'offre bancaire pour clientèle fragile mieux connue

Afin de répondre aux difficultés financières d'une clientèle fragile, les banques ont mis en place une offre spécifique, plus encadrée et à moindre coût. Or, en 2022, le nombre de bénéficiaires a augmenté de 20 %, preuve d'une meilleure connaissance du dispositif.

Alors que les frais liés à l'utilisation d'un compte bancaire peuvent peser lourd sur le portefeuille des Français, les autorités ont mis en place une offre spécifique à moindre coût à destination des clients en difficulté financière. Mais encore faut-il la connaître ! Heureusement, le dispositif gagne en popularité d'année en année, comme le démontre l'Observatoire de l'inclusion bancaire (OIB), qui dépend de la Banque de France.

Entre 2017 et 2022, le nombre de personnes ayant souscrit à cette « offre spécifique clients fragiles » a en effet connu une progression de +136 %. Plus encore, le rythme s'accélère. En 2019, seulement 490 000 personnes bénéficiaient de ce package, contre plus de 828 000 clients en décembre 2022, en hausse de 20 % par rapport à 2021. Pour l'OIB, « cette dynamique traduit une appropriation croissante de cette offre par les conseillers bancaires et les clients ».

Rappelons que cette offre est facturée 3 € par mois maximum et qu'elle comprend dix services bancaires de base, ainsi qu'un plafonnement des commissions d'intervention à 4 € par opération et 20 € par mois. Les frais pour incidents bancaires sont également plafonnés à 20 € par mois et 200 € par an.



