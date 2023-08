L'Association Contes en Granges organise le samedi 2 Septembre un festival de contes et lancera son concours de Contes

Le Concours

ouvert à toutes et à tous , pour des textes de contes inédits et libres de droits , concours en langue française ouvert à tout public Le Règlement sera présenté et mis en ligne le 2 septembre



Le Festival

Il se déroulera à partir de 15h30 aux Arènes de Granges (rue des Arènes 71390 Granges)

Inscription obligatoire sur Hello Asso Contes en Granges

Renseignements

par mail à contesengranges@gmail.com ou par téléphone 06 09 37 53 32

Un après midi consacré aux enfants

Séances de contes en groupes selon l'âge

0 à 5 ans Emmanuelle Lieby et Marion Minotti

à partir de 6 ans Anne Prost Cossio et Jean Dollet

à 15h30

16h15

17h

17h45



En continu des livres pour enfants, des crayons et des feuilles de papier seront à disposition pour occuper les chers petits

Vente de crèpes et de Boissons sur place



Une soirée pour tout public à partir de 15 ans

à 20h une brassée de contes drôles, épicés ou chantés

par Emmanuelle Lieby, Anne Prost Cossio, Marion Minotti, Jean Dollet

En soirée venir avec son siège et son mug (pour la tisane de clôture partagée)

Vente de crêpes et de boissons à l'issue du spectacle

Entre les deux Intermède gustatif

Boissons et restauration légère (plateau charcuterie, fromage et dessert) disponibles sur place