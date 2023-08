Fantastic Picnic à Bibracte dimanche 10 septembre

A Bibracte, il faudra aiguiser ses mollets, ses papilles et ses oreilles.

Dès 8h30, rendez-vous sur le parking du musée pour un café amélioré, bienvenu avant d’attaquer les randonnées accompagnées.

Deux diversions paysagères autour du mont Beuvray, l’une d’une distance de 7 km, l’autre, plus sportive, de 10 km, avec à mi-chemin une pause gourmande proposée par les producteurs du Grand Site Bibracte-Morvan des sommets. L’occasion de découvrir, avec les guides de Bibracte, des aspects méconnus du mont Beuvray et de son environnement.

Randonnées gratuites. Réservation obligatoire avant le 1er septembre au 03 85 86 52 40.

A partir de 12h30, place au pique-nique sur le sommet du mont Beuvray !

Un marché proposé par les producteurs du Grand Site permet à chacun de composer un pique-nique selon son goût. Charcuterie, salades mixtes, fromage, pain, crêpes, douceurs sucrées et boissons, tout est fabriqué dans un périmètre de quelques kilomètres. Pensez à apporter votre vaisselle, installez- vous où bon vous semble et admirez le panorama !

A 13h00, c’est l’heure du swing, avec Gitché Manito

Gitché Manito est un jeune quartet de jazz manouche établi dans le Morvan. Composé de deux guitares, un violon, une contrebasse et quatre voix, il navigue entre swing, jazz manouche, chanson, musique de l’Est et valse. Avec Olivier Pornin au violon, Emmanuel Pornin et Julien Tombois à la guitare et Martin Février à la contrebasse.

Un concert proposé en partenariat avec Fleurs de Jazz en Morvan. Renseignements complémentaires au 03 85 86 52 40.