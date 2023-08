À mi-parcours, quel bilan pour la Mission Locale du Chalonnais ?

La Mission Locale du Chalonnais est dédiée aux jeunes. Elle reçoit les jeunes de 16 à 25 ans et les accompagnent sur les problématiques suivantes : emploi, formation, santé, logement. La structure est arrivé à mi-parcours. Pour quel bilan ? Plus de détails avec Info Chalon.

À mi-parcours, la Mission Locale du Chalonnais a souhaité faire un premier bilan.

Des chiffres clés qui vont du 1er janvier au 31 juillet 2023.

Destinée à repérer et à mobiliser tous les jeunes de 16 à 25 ans ayant fini leurs études et qui rencontrent des problématiques liées à l'emploi, la formation, la santé ou le logement.

Bilan chiffré

Sur l'ensemble du Bassin Chalonnais, 2454 jeunes ont été contactés dont 563 pour la première fois (44% de filles et 56% de garçons) et 34,1% de mineurs, 45,6% ont entre 18 et 21 ans et 20,2% ont entre 22 et 25 ans.

Sur ce chiffre, 1738 ont été reçus en entretien individuel, 87,4% sont célibataires,7,1% sont mariés, pacsés ou en vie maritale. 19,9% d'entre eux sont issus des quartiers prioritaires de la Ville (QPV) et 2,3% résident dans une zone de redynamisation rurale (ZRR).

51% vivent chez leurs parents, 13,3% en logement autonome, 9,4% chez un membre de la famille, 8,3% en foyer, CHRS ou à l'hôtel, 5% chez des amis et 1,4% en résidence sociale. 6,2% sont sans hébergement, en hébergement nomade et autres.

Côté mobilité, 77,8% n'ont aucun moyen de transport individuel motorisé, 17,9% ont leur permis B et 15,5% possèdent une automobile, 70,5% utilisent les transports en commun et 2,8% ont une motocyclette ou un scooter.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati